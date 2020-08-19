Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli nohudun kilogramı en yüksek 11 liradan satıldı.
19.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:30
Mersin Ticaret Borsasında paketli nohudun kilogramı en yüksek 11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,42
|11,00
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|3,15
|3,15
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,50
|5,50
|Nohut (paketli)
|Kg
|5,00
|11,00
|Makarna
|Kg
|4,00
|4,00
Kaynak: AA