Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 11,40 liradan satıldı.
18.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:40
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 11,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,65
|2,65
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,75
|3,45
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,46
|5,46
|Fasulye (paketli)
|Kg
|10,00
|10,65
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,80
|11,40
Kaynak: AA