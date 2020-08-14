Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli fasulyenin kilogramı en yüksek 14 liradan satıldı.
14.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:00
Mersin Ticaret Borsasında paketli fasulyenin kilogramı en yüksek 14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut (paketli)
|Kg
|3,68
|10,18
|Soya yağı
|Kg
|4,71
|4,71
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|1,33
|12,08
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|1,86
|2,06
|Fasulye (paketli)
|Kg
|10,38
|14,00
Kaynak: AA