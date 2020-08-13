Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 2,06 liradan satıldı.
13.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:50
Mersin Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 2,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|1,86
|2,06
|Mısır unu
|Kg
|2,58
|2,58
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,75
|9,26
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,77
|3,71
|Yeşil mercimek
|Kg
|6,70
|6,70
Kaynak: AA