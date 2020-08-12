Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli fasulyenin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı.
12.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:28
Mersin Ticaret Borsasında paketli fasulyenin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,65
|3
|Pirinç (paketli)
|Kg
|2,80
|8,63
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,80
|4,83
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,30
|3,50
|Fasulye (paketli)
|Kg
|7
|12,50
Kaynak: AA