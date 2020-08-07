Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli fasulyenin kilogramı en yüksek 13,10 liradan satıldı.
07.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:45
Mersin Ticaret Borsasında paketli fasulyenin kilogramı en yüksek 13,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|3,15
|3,15
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,79
|7,63
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,70
|5,68
|Nohut (paketli)
|Kg
|2,48
|11
|Fasulye (paketli)
|Kg
|11,50
|13,10
Kaynak: AA