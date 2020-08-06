Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 7,63 liradan satıldı.
06.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:07
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 7,63 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|3,15
|3,15
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,70
|5,68
|Fasulye (paketli)
|Kg
|11,50
|13,10
|Nohut (paketli)
|Kg
|3,35
|11,00
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,79
|7,63
Kaynak: AA