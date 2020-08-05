Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 13,20 liradan satıldı.
05.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:37
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 13,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,93
|3,70
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,00
|13,20
|Nişasta
|Kg
|2,85
|2,85
|Barbunya
|Kg
|7,19
|7,24
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,11
|4,11
Kaynak: AA