Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli bulgurun kilogramı en yüksek 3,10 liradan satıldı.
23.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:52
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli bulgurun kilogramı en yüksek 3,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,65
|3,10
|Makarna
|Kg
|3,35
|5,36
|İrmik (paketli)
|Kg
|3,83
|4,17
|Fasulye (paketli)
|Kg
|10,00
|10,70
|Barbunya (paketli)
|Kg
|9,25
|9,25
Kaynak: AA