Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 5 liradan liradan satıldı.
20.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:10
Mersin Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 5 liradan liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (naturel)
|Kg
|1,87
|1,87
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,70
|3,60
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,27
|5,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,10
|3,10
Kaynak: AA