Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 11,15 liradan satıldı.
17.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:18
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 11,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,55
|4,29
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,79
|11,15
|Bulgur unu
|Kg
|1,35
|1,38
|İrmik
|Kg
|2,97
|3,20
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|4,80
|8,33
Kaynak: AA