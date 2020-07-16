Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 8,33 liradan satıldı.
16.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:02
Mersin Ticaret Borsasında paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 8,33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır unu
|Kg
|2,49
|5,00
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|4,80
|8,33
|Bulgur unu
|Kg
|1,35
|1,38
|İrmik
|Kg
|2,97
|3,20
|Şehriye
|Kg
|2,57
|2,57
Kaynak: AA