Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli yeşil mercimeğin kilogramı 6,68 liradan satıldı.
09.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:44
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli yeşil mercimeğin kilogramı 6,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,65
|2,65
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,60
|9,50
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,81
|4,25
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|6,68
|6,68
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,00
|3,11
Kaynak: AA