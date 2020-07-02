Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 6,20 liradan satıldı.
02.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:07
Mersin Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 6,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,73
|2,73
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,12
|6,20
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|6,40
|6,40
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,07
|3,07
|Bezelye kepeği
|Kg
|1,10
|1,15
Kaynak: AA