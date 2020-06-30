Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 6,48 liradan satıldı.
30.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:27
Mersin Ticaret Borsasında paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 6,48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|3,00
|3,13
|Çeltik
|Kg
|4,50
|4,50
|Bulgur kepeği
|Kg
|1,09
|1,12
|Makarna
|Kg
|7,12
|7,12
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|6,40
|6,48
Kaynak: AA