Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,88 liradan satıldı.
26.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:59
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,73
|2,85
|Pirinç (paketli)
|Kg
|5,23
|8,88
|Bulgur kepeği
|Kg
|1,12
|1,12
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,35
|4,70
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,94
|2,95
Kaynak: AA