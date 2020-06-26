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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,88 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası
26.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:59

Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (aşurelik) Kg 2,73 2,85
Pirinç (paketli) Kg 5,23 8,88
Bulgur kepeği Kg 1,121,12
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,35 4,70
Nohut (naturel) Kg 2,94 2,95

Kaynak: AA

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