Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 4,22 liradan satıldı.
25.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:43
Mersin Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 4,22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (ithal)
|Kg
|1,58
|1,72
|Pirinç (paketli)
|Kg
|6,45
|8,13
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,55
|4,22
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,68
|3,10
|Limon
|Kg
|3,10
|5,50
Kaynak: AA