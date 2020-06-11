Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 6,68 liradan satıldı.
11.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:27
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 6,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük
|En yüksek
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|1,68
|1,68
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,95
|10,80
|Bulgur kepeği
|Kg
|1,08
|1,18
|Bezelye
|Kg
|1,30
|1,60
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|6,50
|6,68
Kaynak: AA