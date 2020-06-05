Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,75 liradan satıldı.
05.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:43
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kırığı
|Kg
|1,15
|1,25
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,95
|8,75
|Bulgur (paketli)
|Kg
|1,35
|8,55
|İrmik
|Kg
|2,85
|3,70
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,72
|3,13
Kaynak: AA