Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda yerli pirincin kilogramı en yüksek 11,28 liradan satıldı.
02.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:15
Mersin Ticaret Borsası'nda yerli pirincin kilogramı en yüksek 11,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük
|En yüksek
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,70
|3,24
|Pirinç (yerli)
|Kg
|6,25
|11,28
|Bulgur
|Kg
|3,43
|3,43
|İrmik unu
|Kg
|1,50
|1,53
|Börülce
|Kg
|9,50
|9,83
|Yeşil mercimek
|Kg
|7,35
|7,35
Kaynak: AA