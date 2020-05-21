Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 4,19 liradan satıldı.
21.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:18
Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 4,19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|3,24
|4,19
|Mısır unu
|Kg
|2,52
|2,52
|Bulgur (paketli)
|Kg
|3,25
|4,75
|Makarna
|Kg
|3,56
|3,71
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,59
|6,60
Kaynak: AA