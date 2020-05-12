Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli barbunyanın kilogramı en yüksek 13,88 liradan satıldı.
12.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:12
Mersin Ticaret Borsasında paketli barbunyanın kilogramı en yüksek 13,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (natürel)
|Kg
|1,96
|2,01
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,80
|10,63
|Makarna
|Kg
|3,63
|4,01
|İrmik (paketli)
|Kg
|4,21
|4,21
|Barbunya (paketli)
|Kg
|12,58
|13,88
Kaynak: AA