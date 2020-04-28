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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı 3,20-7,48 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası
28.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:44

Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı 3,20-7,48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Pirinç (paketli) Kg 3,20 7,48
Bulgur (paketli) Kg 3,12 5,40
Makarna Kg 3,10 3,10
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 5,05 5,67
Nohut (naturel) Kg 2,50 3,14

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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