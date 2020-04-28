Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı 3,20-7,48 liradan satıldı.
28.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:44
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı 3,20-7,48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,20
|7,48
|Bulgur (paketli)
|Kg
|3,12
|5,40
|Makarna
|Kg
|3,10
|3,10
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,05
|5,67
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|3,14
Kaynak: AA