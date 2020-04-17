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Mersin, Ekonomi

Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında börülcenin kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.

17.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:00
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında börülcenin kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa (yemlik) Kg 1,55 1,55
Buğday (aşurelik) Kg 2,83 3,00
Pirinç (ithal) Kg 3,46 7,37
Börülce (paketli) Kg 8,50 8,50
Yeşil mercimek Kg 4,20 8,40

Kaynak: AA

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