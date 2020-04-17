Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında börülcenin kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.
17.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:00
Mersin Ticaret Borsasında börülcenin kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa (yemlik)
|Kg
|1,55
|1,55
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,83
|3,00
|Pirinç (ithal)
|Kg
|3,46
|7,37
|Börülce (paketli)
|Kg
|8,50
|8,50
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,20
|8,40
Kaynak: AA