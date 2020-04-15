Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,90 liradan satıldı.
15.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:30
Mersin Ticaret Borsasında paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (kırık)
|Kg
|1,06
|1,35
|Bulgur
|Kg
|2,82
|3,51
|İrmik
|Kg
|3,37
|3,94
|Şehriye
|Kg
|2,29
|2,29
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|5,20
|5,90
Kaynak: AA