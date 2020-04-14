Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli börülcenin kilogramı en yüksek 9,75 liradan satıldı.
14.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:06
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli börülcenin kilogramı en yüksek 9,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,60
|4,95
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,60
|5,79
|Makarna
|Kg
|5,50
|5,71
|Börülce (paketli)
|Kg
|8,20
|9,75
|Yeşil mercimek
|Kg
|6,30
|7,00
Kaynak: AA