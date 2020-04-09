Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında pirincin kilogramı en yüksek 8,18 liradan satıldı.
09.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:30
Mersin Ticaret Borsasında pirincin kilogramı en yüksek 8,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,55
|2,65
|Pirinç (paketli)
|Kg
|5,45
|8,18
|Bulgur (paketli)
|Kg
|1,30
|5,31
|Bezelye
|Kg
|4,30
|4,30
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|3,80
|5,34
Kaynak: AA