Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 5,25 liradan satıldı.
06.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:28
Mersin Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 5,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (naturel)
|Kg
|1,68
|1,68
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,47
|5,25
|Yeşil mercimek
|Kg
|3,05
|5,20
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,89
|2,98
Kaynak: AA