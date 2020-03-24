Mersin Ticaret Borsası Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 8,28 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 8,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday (natürel) Kg 1,92 1,92 Pirinç (ithal) Kg 3,81 3,81 Fasulye (paketli) Kg 7,05 7.05 Barbunya (ithal) Kg 7,69 8,28 Nohut (ithal) Kg 9,12 9,12

Kaynak: AA