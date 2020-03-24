Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 8,28 liradan satıldı.
24.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:30
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 8,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (natürel)
|Kg
|1,92
|1,92
|Pirinç (ithal)
|Kg
|3,81
|3,81
|Fasulye (paketli)
|Kg
|7,05
|7.05
|Barbunya (ithal)
|Kg
|7,69
|8,28
|Nohut (ithal)
|Kg
|9,12
|9,12
Kaynak: AA