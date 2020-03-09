Mersin Ticaret Borsası Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,35 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Pirinç (paketli) Kg 4,00 8,00 Fasulye (naturel) Kg 6,73 7,42 Barbunya Kg 9,11 11,35 Nohut (naturel) Kg 2,96 3,23 Ekmeklik kırmızı sert buğday Kg 1,86 1,96

Kaynak: AA