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Mersin, Ekonomi

Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,35 liradan satıldı.

09.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:20
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Pirinç (paketli) Kg4,00 8,00
Fasulye (naturel) Kg6,73 7,42
Barbunya Kg9,11 11,35
Nohut (naturel) Kg2,96 3,23
Ekmeklik kırmızı sert buğday Kg1,86 1,96

Kaynak: AA

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