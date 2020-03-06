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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında bulgur ununun kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.

06.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:42
Mersin Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında bulgur ununun kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday kepeği Kg 1,00 1,15
Pirinç (paketli) Kg 2,00 7,71
Bulgur unu Kg 1,24 1,25
Fasulye (ithal) Kg 8,59 11,09
Yeşil mercimek (paketli) Kg 3,70 5,07

Kaynak: AA

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