Mersin Ticaret Borsası

06.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:42

Mersin Ticaret Borsasında bulgur ununun kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday kepeği Kg 1,00 1,15 Pirinç (paketli) Kg 2,00 7,71 Bulgur unu Kg 1,24 1,25 Fasulye (ithal) Kg 8,59 11,09 Yeşil mercimek (paketli) Kg 3,70 5,07

Kaynak: AA