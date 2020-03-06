Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında bulgur ununun kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.
06.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:42
Mersin Ticaret Borsasında bulgur ununun kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kepeği
|Kg
|1,00
|1,15
|Pirinç (paketli)
|Kg
|2,00
|7,71
|Bulgur unu
|Kg
|1,24
|1,25
|Fasulye (ithal)
|Kg
|8,59
|11,09
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|3,70
|5,07
Kaynak: AA