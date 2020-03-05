Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında bulgurun kilogramı en yüksek 4,46 liradan satıldı.
05.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:32
Mersin Ticaret Borsasında bulgurun kilogramı en yüksek 4,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,50
|3,05
|Pirinç (kırık)
|Kg
|2,40
|2,60
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,50
|4,46
|Bakla (kuru)
|Kg
|14,00
|15,25
|Fasulye (paketli)
|Kg
|6,50
|12,50
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,00
|2,80
Kaynak: AA