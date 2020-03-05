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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında bulgurun kilogramı en yüksek 4,46 liradan satıldı.

05.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:32
Mersin Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında bulgurun kilogramı en yüksek 4,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)

Buğday (aşurelik)Kg2,503,05
Pirinç (kırık)Kg2,402,60
Bulgur (paketli)Kg2,504,46
Bakla (kuru)Kg14,0015,25
Fasulye (paketli)Kg6,5012,50
Nohut (naturel)Kg2,002,80

Kaynak: AA

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