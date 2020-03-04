Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 3,70 liradan satıldı.
04.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:52
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 3,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (kırık)
|Kg
|0,60
|1,28
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,80
|7,25
|Yeşil mercimek
|Kg
|3,60
|3,70
|Bulgur unu
|Kg
|1,24
|1,31
|Fasulye (naturel)
|Kg
|7,40
|7,55
|Barbunya (paketli)
|Kg
|8,75
|9,50
Kaynak: AA