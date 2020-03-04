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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 3,70 liradan satıldı.

04.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:52
Mersin Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 3,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (kırık) Kg 0,60 1,28
Pirinç (paketli) Kg 3,80 7,25
Yeşil mercimek Kg 3,60 3,70
Bulgur unu Kg 1,24 1,31
Fasulye (naturel) Kg 7,40 7,55
Barbunya (paketli) Kg 8,75 9,50

Kaynak: AA

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