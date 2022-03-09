Mersin Ticaret Borsası
AA - Sezgin Pancar - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,25 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|6,00
|6,25
|Mandalina
|Kg
|5,40
|7,00
|Kabak
|Kg
|5,00
|???????11,00
|Greyfurt
|Kg
|1,80
|4,00
|Kuru soğan
|Kg
|0,83
|???????0,83
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi
Ticaret, Mersin, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500