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Mersin Ticaret Borsası

AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 2,64 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 2,64 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (makarnalık)Kg5,205,20
Pirinç (ithal)Kg11,6511,65
MandalinaKg5,045,04
PortakalKg2,252,64
MakarnaKg10,34???????11,28

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Ticaret, Pirinç, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler

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