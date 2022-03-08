Mersin Ticaret Borsası
AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 2,64 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 2,64 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|5,20
|5,20
|Pirinç (ithal)
|Kg
|11,65
|11,65
|Mandalina
|Kg
|5,04
|5,04
|Portakal
|Kg
|2,25
|2,64
|Makarna
|Kg
|10,34
|???????11,28
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Ticaret, Pirinç, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler
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