Mersin Ticaret Borsası
AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı 5 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı 5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Bulgur
|Kg
|7,30
|7,30
|Çeltik
|Kg
|6,63
|6,68
|Yulaf
|Kg
|8,50
|8,50
|Limon
|Kg
|6,00
|6,10
|Mandalina
|Kg
|5,00
|???????5,00
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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