Mersin Ticaret Borsası
AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,42 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (natürel)
|Kg
|5,01
|???????5,01
|Makarna
|Kg
|4,70
|21,28
|Greyfurt
|Kg
|2,50
|4,55
|Limon
|Kg
|3,70
|5,42
|Mandalina
|Kg
|4,05
|???????8,10
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler
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