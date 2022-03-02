Mersin Ticaret Borsası
AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Greyfurt
|Kg
|3,50
|???????3,50
|Mandalina
|Kg
|3,00
|9,00
|Portakal
|Kg
|1,50
|2,32
|Barbunya (paketli)
|Kg
|29,55
|29,55
|Makarna
|Kg
|10,34
|???????11,83
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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