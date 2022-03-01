Mersin Ticaret Borsası
AA, Sezgin Pancar - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|0,80
|???????9,50
|Mandalina
|Kg
|1,00
|10,83
|Portakal
|Kg
|1,00
|8,84
|Greyfurt
|Kg
|1,20
|8,40
|Elma
|Kg
|0,72
|???????3,99
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası, Portakal, Ekonomi, Haberler
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