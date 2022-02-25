Mersin Ticaret Borsası
AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday unu
|Kg
|3,86
|???????3,86
|Pirinç (paketli)
|Kg
|8,35
|8,50
|Makarna
|Kg
|9,39
|9,39
|Greyfurt
|Kg
|2,39
|4,50
|Limon
|Kg
|1,00
|???????6,50
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Ticaret, Pirinç, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler
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