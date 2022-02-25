Mersin Ticaret Borsası - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin Ticaret Borsası

AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
 - Güncelleme:
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday unuKg3,86???????3,86
Pirinç (paketli)Kg8,358,50
MakarnaKg9,399,39
GreyfurtKg2,394,50
LimonKg1,00???????6,50

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Ticaret, Pirinç, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title