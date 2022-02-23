Mersin Ticaret Borsası
AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,88 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,06
|???????5,88
|Mandalina
|Kg
|2,13
|6,01
|Portakal
|Kg
|1,58
|6,50
|Greyfurt
|Kg
|2,49
|8,00
|Buğday (natürel)
|Kg
|4,56
|???????4,56
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Portakal, Ticaret, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler
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