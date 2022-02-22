Mersin Ticaret Borsası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin Ticaret Borsası

AA, Serkan Avci - Ekonomi
 - Güncelleme:
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg0,75???????7,50
MandalinaKg0,849,00
PortakalKg0,894,99
GreyfurtKg2,496,00
Nohut (paketli)Kg14,80???????18,42

AA / Serkan Avci - Ekonomi

Mersin Ticaret Borsası, Portakal, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title