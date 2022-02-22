Mersin Ticaret Borsası
AA, Serkan Avci - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|0,75
|???????7,50
|Mandalina
|Kg
|0,84
|9,00
|Portakal
|Kg
|0,89
|4,99
|Greyfurt
|Kg
|2,49
|6,00
|Nohut (paketli)
|Kg
|14,80
|???????18,42
AA / Serkan Avci - Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası, Portakal, Ekonomi, Haberler
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