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Mersin Ticaret Borsası

AA, Sezgin Pancar - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg1,00???????7,00
MandalinaKg1,404,98
PortakalKg1,153,59
GreyfurtKg1,402,50
FiğKg4,52???????7,01

AA / Sezgin Pancar - Ekonomi

Portakal, Ticaret, Mersin, Ekonomi, Haberler

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