Mersin Ticaret Borsası
AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|5,02
|5,02
|Pirinç (yerli)
|Kg
|13,25
|13,25
|Kabak
|Kg
|3,00
|7,00
|Limon
|Kg
|1,14
|4,00
|Mandalina
|Kg
|1,35
|???????5,19
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Ticaret, Pirinç, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler
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