Mersin Ticaret Borsası - Haberler
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Mersin Ticaret Borsası

AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (makarnalık) Kg5,025,02
Pirinç (yerli)Kg13,2513,25
KabakKg3,007,00
LimonKg1,144,00
MandalinaKg1,35???????5,19

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Ticaret, Pirinç, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler

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