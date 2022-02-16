Mersin Ticaret Borsası
AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 3 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday unu
|Kg
|9,31
|9,31
|Bulgur
|Kg
|4,90
|4,90
|Limon
|Kg
|2,50
|3,00
|Portakal
|Kg
|1,98
|2,40
|Mandalina
|Kg
|2,40
|???????3,00
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası, Portakal, Buğday, Ekonomi, Haberler
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