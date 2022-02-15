Mersin Ticaret Borsası
AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı 4,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı 4,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|5,11
|5,11
|Pirinç (paketli)
|Kg
|5,70
|24,00
|Limon
|Kg
|5,50
|5,50
|Mandalina
|Kg
|0,40
|6,54
|Portakal
|Kg
|4,50
|???????4,50
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası, Portakal, Pirinç, Buğday, Ekonomi, Haberler
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