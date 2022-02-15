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Mersin Ticaret Borsası

AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı 4,50 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı 4,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (makarnalık)Kg5,115,11
Pirinç (paketli)Kg5,7024,00
LimonKg5,505,50
MandalinaKg0,406,54
PortakalKg4,50???????4,50

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Mersin Ticaret Borsası, Portakal, Pirinç, Buğday, Ekonomi, Haberler

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