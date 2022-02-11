Mersin Ticaret Borsası
AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Bulgur (paketli)
|Kg
|7,16
|7,63
|Makarna
|Kg
|4,71
|18,42
|Greyfurt
|Kg
|2,74
|6,93
|Mandalina
|Kg
|3,20
|12,00
|Limon
|Kg
|5,06
|???????7,00
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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