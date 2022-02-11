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Mersin Ticaret Borsası

AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Bulgur (paketli)Kg7,167,63
MakarnaKg4,7118,42
GreyfurtKg2,746,93
MandalinaKg3,2012,00
LimonKg5,06???????7,00

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Ticaret, Mersin, Ekonomi, Haberler

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