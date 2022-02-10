Mersin Ticaret Borsası
AA, Sezgin Pancar - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 7,70 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 7,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,76
|3,39
|Mandalina
|Kg
|4,00
|7,70
|Portakal (sandıklı)
|Kg
|8,02
|8,02
|Greyfurt
|Kg
|3,14
|4,50
|Elma
|Kg
|1,00
|???????1,00
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi
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