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Mersin Ticaret Borsası

AA, Sezgin Pancar - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg2,504,50
MandalinaKg1,30???????8,34
PortakalKg1,202,50
GreyfurtKg2,004,78
Kuru soğanKg1,04???????1,04

AA / Sezgin Pancar - Ekonomi

Portakal, Ticaret, Mersin, Ekonomi, Haber

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