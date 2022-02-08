Mersin Ticaret Borsası
AA, Sezgin Pancar - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,50
|4,50
|Mandalina
|Kg
|1,30
|???????8,34
|Portakal
|Kg
|1,20
|2,50
|Greyfurt
|Kg
|2,00
|4,78
|Kuru soğan
|Kg
|1,04
|???????1,04
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi
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