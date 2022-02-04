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Mersin Ticaret Borsası

AA, Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (makarnalık)Kg5,095,09
BulgurKg7,297,29
PortakalKg2,00???????2,50
GreyfurtKg2,50 2,50
LimonKg2,502,50

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Portakal, Ticaret, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haber

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